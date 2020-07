UPS: Tre biler tørnede sammen

THISTED:Da den 60-årige mandlige bilist fra Salling svinger fra Kystvejen, rammer han en modkørende bil - bil nummer to, der bliver ført af en 38-årig mand fra Thy. Bil nummer to bliver slynget rundt og rammer bil nummer tre, der bliver kørt af en 23-årig mand fra Thisted. Bil nummer tre kørte bag bil nummer et. Det kunne være gået grueligt galt - det gjorde det heldigvis ikke. Ingen personer kom til skade ved uheldet, men den 60-årige mand slipper ikke så let. Han bliver sigtet for ikke at overholde sin vigepligt.