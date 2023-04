Uro på venstrefløjen: Enhedslisten går solo 1. maj

THISTED: - Socialdemokratiet har svigtet sit ansvar som arbejderparti ved at gå i regering med de borgerlige partier og blandt andet afskaffet Store Bededag med et regeringsindgreb.

Sådan lyder det fra Enhedslistens Jens Otto Madsen, medlem af Thisted Kommunalbestyrelse, når han forklarer, hvorfor Enhedslisten i år vælger at holde en rød-grøn 1. maj ved Smedjen, mens den lokale fagbevægelse holder deres 1. maj i Christiansgave.

Beslutningen om at markere 1. maj i Smedjen skyldes også utilfredshed med, at Enhedslisten ikke har haft mulighed for at få en partitaler med til fagbevægelsens 1. maj.

- De sidste 2 år har det ikke været muligt at få indflydelse på tilrettelæggelsen af 1. Maj, da der ikke har været afholdt de vanlige fælles planlægningsmøder mellem den lokale fagbevægelse og S, SF og Ø, forklarer Jens Otto Madsen.

Han håber at det i 2024 igen er muligt at holde fælles 1. maj med den lokale fagbevægelse, hvor partierne også kan komme til orde.

- Det er helt utidigt, at vi lokalt nægtes en taler fra Enhedslisten 1. maj, når vi i den grad har kæmpet for fagbevægelsens nej til regeringsindgrebet over for Store Bededag, og gik foran folketingspartierne med krav om en folkeafstemning, siger Jens Otto Madsen.

Hovedtaler ved det rød-grønne 1. maj arrangement i Smedjen er Christian Juhl, tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten. Desuden taler Berit Raldin, Enhedslistens folketingskandidat i Thisted-kredsen, Asger Sylvest Pedersen, medlem af Teknisk Landsforbund og Ella Gerassimovitch, medlem af Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH).

Ind imellem talerne er der musikalsk underholdning og så har Enhedslisten bagt Ø-kager til arrangementet.