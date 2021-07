Uvejr var hårdt ved rapsen

THY-MORS:Efter skybruddene, der ramte Thy og Mors både mandag og tirsdag, har flere landmænd på egnen kunnet konstatere, at uvejret var hårdt ved især rapsmarkerne. Det gælder især de steder, hvor der også faldt hagl.

- Når haglene rammer, bliver bælgene simpelthen slået åbne, så frøene falder ned på jorden, og der kan man ikke samle dem op, siger planterådgiver Kristoffer Gehlert Hilligsøe fra Fjordland i Silstrup.

Onsdag formiddag havde han fået fem-seks henvendelser fra både Thy, Mors og Thyholm, hvor landmænd fortalte om rapsmarker, der var skadet af hagl.

- Det er meget pletvist, hvor det har haglet. Vi har ikke været ude at konstatere det endnu, men det lader da til at have gjort skade, de steder, hvor det er kommet, siger planterådgiveren.

Michael Riis, der er afdelingschef for Planter & Miljø hos Fjordland i Silstrup, er egentlig på ferie lige nu, men han har holdt sig orienteret om situationen og siger:

- Der er kommet nogle meldinger om haglskader, og det er primært i raps. Så vidt jeg kan forstå, var det tirsdag, det skete. Jeg ved ikke, hvor stort omfanget er. Måske er det, vi foreløbigt har hørt om, bare toppen af isbjerget, hvis folk ikke har opdaget det endnu. Men omvendt har der jo heller ikke været hagl alle steder.

Michael Riis oplyser, at langt de fleste landmænd har en haglskadeforsikring, som dækker, hvis man kommer ud over selvrisikoen.

Med hensyn til kornafgrøderne lyder hans umiddelbare vurdering, at der ikke er sket de helt store skader. Han har kørt rundt i store dele af Thy efter de to skybrud, og så ikke meget korn, der slået ned.

- Det har tilsyneladende holdt rimeligt til det. Jeg tror, at når vi snakker vårbyg, hvede og rug, så er det ikke så modent endnu, at det er helt kritisk, lyder det fra Michael Riis.

Ifølge Kristoffer Gehlert Hilligsøe tegner høsten fortsat lovende for stort set samtlige afgrøder på nær vårsæd.