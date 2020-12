Væk fra gaden: Palle er ikke alene i verden

Palle Skov er et kendt ansigt i Nykøbing, og det er ikke altid hans gode side, folk møder. Han har været hjemløs i mange år, stoffer og sprut har været en fast følgesvend. Nu bor han i en skurvogn. Det har skabt ro omkring ham, og han har begået mindre kriminalitet den seneste tid. Det er ikke kun godt for ham - det er godt for alle.