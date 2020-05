Værelserne står, som de blev forladt for to måneder siden: Efterskole gør klar til genåbning

De flotte opvisningsdragter hænger stadig fremme på et af pigeværelserne, men langt hovedparten af forårets mange gymnastikopvisninger, som skulle have været et af årets højdepunkter i elevernes ophold på Skyum Idrætsefterskole, blev aflyst på grund af coronaepidemien, og eleverne blev sendt hjem. Foto: Peter Mørk