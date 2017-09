Værktøjskup hos tømrerfirma

THISTED: Mellem fredag eftermiddag og mandag morgen lykkedes det en eller flere personer uset at stjæle en del elektrisk håndværktøj fra seks varevogne, som stod parkeret inde på et aflåst område hos firmaet M. C. Overgaard.

- De har brækket porten op, fortæller ejeren af firmaet, Brian Vangsgaard.

Han ærgrer sig dobbelt, for om få måneder ville der også være opsat overvågning af det indhegnede område.

- De turde ikke bryde ind i bygningen, siger han om gerningsmændene.

Hvor store værdier, der er stjålet for er endnu uvist, men ifølge ejeren bliver overvågningen af området nu fremskyndet.

Firmaet blev senest ramt af indbrud for cirka fem år siden.

Eventuelle oplysninger om indbruddet kan gives til politiet på telefon 114.