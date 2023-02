Værktøjstyve på spil i håndværkerbiler og garager

THY:Elværktøj i forskellige størrelser og til forskellige formål. Det har været en efterspurgt vare hos en eller flere gerningsmænd, som mellem torsdag og lørdag var på besøg i dels håndværkerbiler, dels uaflåste garager.

Det største udbytte fik en tyv, der forsynede sig fra en varebil parkeret på Idrætsvej i Snedsted. Her er der stjålet skruemaskiner, en slagnøgle, en vinkelsliber og en værktøjskasse samt diverse ladere og batterier, i alt til en værdi af knap 20.000 kr.

Tyveriet er sket mellem torsdag kl. 18 og fredag kl. 06.15.

Fra en anden håndværkerbil, der holdt på Bautavej i Sjørring, er der mellem torsdag kl. 07 og lørdag kl. 15 stjålet elværktøj for omkring 15.000 kr.

De to garager med ubudne gæster har begge adresse på Niels Juels Vej i Stenbjerg, og da der også er et vist tidsmæssigt sammenfald, tyder meget på, at det er samme gerningsmand eller -mænd, som har været på spil. Det oplyser Frits Kortegaard fra lokalpolitiet i Thisted.

Fra den ene garage er tyveriet sket mellem torsdag og fredag eftermiddag. Her er der stjålet en buskrydder af mærket Stiga, Makita-boremaskiner og andet håndværktøj, til en samlet værdi af 2850 kr.

En anden husejer på Niels Juels Vej har i tidsrummet fra lige over midnat natten til fredag til fredag aften kl. 18 mistet en slagnøgle og en håndrundsav - begge af mærket Makita - samt flere batterier. Det stjålne er her opgjort til 4500 kr.