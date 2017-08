Værtshuse på banen

THISTED: Fem værtshuse i Thisted genoplivede lørdag en gammel tradition med at mødes til en gang bold.

Det skete på idrætspladsen ved Østerbakken, hvor arrangørerne i år havde gjort lidt ekstra for at lave en hyggelig dag. Med hoppeborg til børnene, tombola og mulighed for at få noget at spise. Og naturligvis med øl på fad.

Sidste år blev turneringen aflyst på grund af for få tilmeldinger. Morten Andersen fra Café Pitstop, som har været med til at arrangere turneringen, håber, at flere at byens udskænkningsteder vil være med næste år.

- Det ville være en skam, hvis den tradition skulle dø, siger Morten Andersen.

Netop Café Pitstop blev vinder af det hele efter at have besejret Ølhunden 3-1 i finalen.