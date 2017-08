Vagabond med propel

NORS: Som chefinstrukrtør i paragliderklubben Parafun ved Holstebro har han i mange år lært andre at flyve.

Men 45-årige Allan Rønn har nu besluttet sig for, at det er på tide at koncentrere sig om selv at få luft under vingerne. Eller rettere, under den skærm, som holder en paraglider flyvende.

- Nu vil jeg ud og se Danmark fra min paragliderstol. Og møde en masse mennesker, fortæller Allan Rønn.

Trods fast bopæl ved Tvis uden for Holstebro - og også et rimeligt fast arbejde i et vikarbureau - så kalder Allan Rønn sig nu "Den Flyvende Vagabond" - hvilket også er navnet på hans gruppe på Facebook.

Drømmen var at flyve fra sted til sted, og lande på marken hos gode mennesker, der vil give ham husly og noget at spise. Men Allan Rønn har måttet indse, at i et klima som det danske - og specielt i en ustabil sommer som indeværende - er det ikke rigtig realistisk. For det skal helst ikke blæse for meget, hvis man skal op og flyve med motor og propel på ryggen.

Så i stedet stiler Allan Rønn nu efter en mere punktvis vagabonderen gennem - eller over - det danske land. Hans arbejdsgiver har sponsoreret både skærmen og en lille varevogn, som han kan spænde den 40 kilo tunge motor og propel bagpå. Og han vil så køre rundt til nogle af de omkring 400 mennesker fra hele landet, som via facebookgruppen har meldt sig som værter for ham.

Tirsdag både lettede og landede Allan Rønn i Thy, hvor havde udset sig en græsmark uden for Nors. Vinden var til den kraftige side. Men op i sit rette element kom Den Flyvende Vagabond trods alt.

Fra Nors går turen videre nordpå, med planer om at få luft under skærmen bl. a. over Skagen.

Hvis altså vejret tillader det.