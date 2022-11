Vagter eller ej i gågaden? Nu er beslutningen truffet

THISTED:Hvor udbredt et problem er butikstyverier i forretningerne på gågaden i Thisted? Dette spørgsmål stiller Michael Vendelbo sig selv, efter at han i sidste uge som formand for handelsstandsforeningen sendte en mail ud til foreningens medlemmer, med tilbuddet om at komme med i en ny vagtordning.

Interessen for den nye vagtordning var ikke overvældende, fortæller Michael Vendelbo, der dog glæder sig over, at problemet med butikstyverier måske ikke er så slemt, som handelsstandsforeningen gik og troede:

- Kun en håndfuld meldte tilbage, at de var interesseret i ordningen. Yderligere en 10-stykker var interesseret i mere sikkerhed, men ikke på den måde forslaget var lagt ud. De øvrige takkede pænt nej og begrundende afslaget med, at de ikke oplevede det store behov for øget sikkerhed, hvilket vi ser som en positiv indikation på, at problemet med butikstyverier måske ikke er så slemt som først antaget.

Michael Vendelbo glæder sig dog over, at de nu har haft dialogen i handelsstandsforeningen og med forenings medlemmer, selvom det altså ikke bliver til et privat vægtværn i denne omgang.

- Dialogen forslaget har affødt har været med til at sætte gang i nogle tanker om, hvad vi eller kan gøre. Vi har også fundet anledning til at sætte øget fokus på samarbejdet med politiet og SSP. Her er der blandt andet god hjælp at hente i en appløsning udviklet til at anmelde butikstyverierne, hvilket vi har reklameret lidt ekstra for de seneste dage, fortæller Michael Vendelbo, der altså ikke mener, at det var spildte kræfter at undersøge mulighederne for at tilknyttet et vagtfirma.

Hvad skal der videre ske?

Når problemet med butikstyverierne ikke opleves større end tilfældet er, kan det hænge sammen med, at tyverierne går hårdere ud over nogle bestemte butikker, fortæller Michael Vendelbo. Disse har handelsstandsforeningen nu formidlet kontakten mellem, så de indbyrdes og i dialog med vagtfirmaet, Thy-Mors Vagt, kan afsøge andre muligheder.

- Vi har allerede en aftale med shoppingcentret i Thisted, og er nu også påbegyndt en dialog med flere af de øvrige handlende. Selvom den oprindelige plan ikke blev til noget, er der stadig en interesse blandt flere af butikkerne for vagtservice på udvalgte dage, som vi i øjeblikket ser på mulighederne for. Herunder Black Friday og Open By Night, hvor der er ekstra travlt i butikkerne, fortæller Michael Olesen, der er ejer af vagtfirmaet Thy-Mors Vagt.

Foruden at bidrage til sikkerheden, lægger Michael Olesen vægt på, at vagtservicen også har en præventiv effekt overfor den øvrige handel, ligesom vagterne ligeledes hjælper og servicere borgerne på gågaden.

- Det er vores erfaring, at mange bliver skræmt fra at stjæle, hvis de ved, at der er vagter i nærheden, som kan gribe ind. Heraf den præventive effekt, som selvfølgeligt også gerne skulle gøre butikkerne mere sikre at handle i, selv når vagterne har fri, fortæller Michael Olesen.