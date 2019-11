Valg mellem tre mulige: Her er den bedste plads til genbrugscenter

HURUP:Kun placeringen var til debat, da Thisted Kommunalbestyrelse i denne uge i fuld enighed sagde ”ja” til en anlægsbevilling på 22 mio. kroner til etablering af et nyt genbrugscenter på Slyngborgvej i Hurup.

Centret skal, ud over at leve op til nutidige krav, også indrettes så det kan holde åbent 24/7 som det allerede er tilfældet på tilsvarende genbrugscentre i Thisted og Hanstholm.

Den ene af de to andre placeringsmuligheder var også på kommunal jord, men her ville etableringen af centret kræve meget terrænregulering. Den tredje placering ville kræve, at vi skulle ud og købe jord Esben Oddershede, V,, formand for udvalget for klima, miljø og teknik

Da sagen blev behandlet i kommunens økonomiudvalg, havde Henning Holm (S) stemt imod. Ikke på grund af modstand mod et moderne genbrugscenter, men fordi han fandt placeringen forkert. Den holdning gentog han i kommunalbestyrelsen.

- Vi vil lægge centret på den bedste industrijord, sagde Henning Holm, som talte for en anden placering som lå bedre i forhold til infrastrukturen.

Henning Holm (S) mente, at der kunne findes en bedre placering af genbrugscentret end Slyngborgvej, men han stemte alligevel for. Dermed var der fuld enighed om placeringen det nye genbrugscenter.

Esben Oddershede (V), formand for udvalget for klima, miljø og teknik, understregede, at Slyngborgvej var valgt, fordi det er kommunalt ejet jord.

- Den ene af de to andre placeringsmuligheder var også på kommunal jord, men her ville etableringen af centret kræve meget terrænregulering. Den tredje placering ville kræve, at vi skulle ud og købe jord, sagde han.