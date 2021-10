Valget i Thisted Kommune bliver en vaskeægte gyser

THISTED:Hvem kan sætte sig i borgmesterstolen i Thisted Kommune efter kommunalvalget tirsdag 16. november? Kan Ulla Vestergaard (S) juble over ”four more years”, eller vil Niels Jørgen Pedersen (V) eller Kris Yde (C) vippe hende af pinden?

På forhånd ligner spillet om magten i Thy en vaskeægte gyser. Og dog. De to borgerlige borgmesterkandidater har tilkendegivet, at der skal en borgerlig borgmester til. Og hvis Kris Yde og Niels Jørgen Pedersen kan finde sammen på valgnatten, vil de måske kunne sætte sig på magten. Det er dog langt fra givet, at de to store borgerlige partier selv vil kunne tælle til de 14 pladser, der giver flertal i den 27 personer store kommunalbestyrelse. Så selv om de skulle kunne finde sammen, så skal der måske findes flere alliancepartnere. Og så er problemet givetvis også, at hverken Niels Jørgen Pedersen eller Kris Yde formentlig synes, at en borgerlig borgmester skal være nogen som helst andre end dem selv.

Det kan Ulla Vestergaard måske udnytte på ”de lange knives nat”. For hvor stærk er den borgerlige forbrødring kun fire år efter det vilde drama, der udspillede sig op til sidste valg? Dengang sad Lene Kjeldgaard som borgmester. Hun var valgt for Venstre, men partiets bagland valgte Niels Jørgen Pedersen som spidskandidat. Det dramatiske forløb endte med, at Lene Kjeldgaard sammen med Jørgen Andersen og Per Skovmose brød med Venstre og meldte sig under fanerne hos De Konservative. Og der var iskold luft i den borgerlige lejr.

Som bekendt endte balladen med, at Venstre og Socialdemokratiet konstituerede sig sammen med Ulla Vestergaard som borgmester. De to partier har i denne valgperiode haft flertal med til sammen 15 (S ni og V seks) af de 27 pladser i kommunalbestyrelsen. Det er langt fra givet, at det bliver resultatet igen.