Valgkaos - ikke her: Vælgere finder alternativt valgsted uden problemer

THISTED:Alt mindede om en af de store vaccinationsdage under corona-epidemien, men det var folketingsvalget, der fik masser af mennesker til at lægge vejen forbi Munkehallen i Thisted.

Hallen var egentlig nedlagt som afstemningssted til fordel for Thyhallen, men den var optaget af en fest for Sparekassen Thy's garanter - og så kom Munkehallen igen i funktion som afstemningssted. Denne gang for 10.877 vælgere.

Det store antal havde på forhånd været anledning til spekulationer om, hvorvidt logistikken omkring afstemningen kunne klare tilstrømningen af vælgere, men her kom erfaringerne fra de store vaccinationsdage til gavn, konstaterer Thomas Møller, indsatsleder for de Hjemmeværnsfolk, der sørgede for, at trafikken til og fra Munkehallen rullede, som den skulle.

- Folk kommer og folk går og jo mindre vi skal lave, jo bedre går det, siger Thomas Møller og tilføjer, at de største problemer frem til midt på eftermiddagen har været nogle få bilister, som har kørt mod ensretningen på vejen til og fra afstemningsstedet.

Jesper Thomsen har tidligere stemt i Hillerslev. Han skulle have stemt i Thyhallen, men denne gang blev det Munkehallen. Foto: Bo Lehm

Jesper Thomsen er vælger. Han har tidligere stemt i Hillerslev, men her er valgstedet nedlagt, så egentlig skulle han have stemt i Thyhallen.

- Det er første gang jeg stemmer i Munkehallen - og jeg har endnu til gode at stemme i Thyhallen, men alt fungerer, siger Jesper Thomsen, der kommer direkte arbejde og fik stemt uden unødige forsinkelser.

Henad klokken 15.30 var halvdelen af de stemmer, som kan afgives i Munkehallen afgivet. Inklusive 1550 brevstemmer - halvdelen af de i alt 3200 brevstemmer, der er afgivet til dette valg.

Der var trængsel i og omkring Munkehallen, som ekstraordinært måtte fungere som afstemningssted for 12000 vælger fra Thisted by og Tingstrup - de kunne ikke benytte deres 2nye" afstemningssted i Thyhallen, her havde Sparekassen Thy garantmøde samme dag som FV22 Thisted 1. november 2022 Foto: Bo Lehm

- Måske har lidt flere end normalt valgt at brevstemme for at undgå turen til Munkehallen, siger borgmester Niels Jørgen Pedersen (V), som er tilforordnet på afstemningsstedet.

- Vi kan håndtere tingene, der er system i det - og logistikken fungerer. Vi havde rigtig mange vælgere fra morgenstunden. Der var kø foran hallen og ved valgbordene, men tingene gik hurtigt, ikke mindst fordi vi scanner valgkortene, siger Niels Jørgen Pedersen og tilføjer, at beslutningen om at samle tre tidligere afstemningssteder, Tingstrup, Hillerslev og Munkehallen i et nyt stort i Thyhallen, ikke bliver spolet tilbage.

Lene Kjeldgaard Jensen har været tilforordnet ved valg og folkeafstemninger siden 2001. Hun glæder sig over, at de gamle valgbøger er digitaliserede. Det gør det hele meget hurtigere, siger hun. Her passer hun et valgbord sammen med Jan Fink Mejlgaard. Foto: Bo Lehm

Lene Kjeldgaard Jensen (K) har været tilforordnet ved valg og folkeafstemninger siden 2001. Også hun kan konstaterer at selv om der stemmen på et valgsted, som egentlig er nedlagt - så går alt uden problemer.

- Tidligere skulle vælgerne gå til bestemte valgborde og krydses af i valgbogen. Nu går de til det valgbord, hvor der er plads og så scanner vi deres valgkort. Det går hurtigt, så alt er blevet mere enkelt. Også for vælgerne, siger Lene Kjeldgaard Jensen og tilføjer, at den lille valgbus, kommunen har haft på vejen op til valget, har gjort en forskel. Den er blevet brugt og det betyder, at flere vælgere ikke behøvede at møde frem på afstemningsstederne. Heller ikke i Munkehallen.