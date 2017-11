Valgmøde med de syge i centrum

THY-HANNÆS: Byrådssalen på Rådhuset i Thisted var for en aften centrum for et lidt større geografisk område.

Her havde Demokrati i Thy mandag aften arrangeret et valgmøde med et dusin kandidater til regionsrådet i Region Nordjylland og debatten viste fra begyndelsen, at nærhed til læge, sygehuse eller behandling fylder ganske meget for de vælgere, som har tænkt sig at stemme til regionsvalget.

- Vi kan hurtigt her blive enige om, at vi alle vil kæmpe for Thisted Sygehus, forklarede en af kandidaterne, Bo Fink fra Enhedslisten.

Manglen på praktiserende læger var naturligvis også en del af debatten og her skilte en af kandidaterne fra Venstre sig lidt ud ved at være lægestuderende:

- Jeg har tænkt mig at blive i Thy, forklarede Lina Hundebøll Jespersen og kunne fortsætte med at forklare, at der altså er mange nye unge læger på vej i systemet.

Foruden læger og sygehuse blev også den kollektive trafik en del af aftenens debat.