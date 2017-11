Valgmøde med enighed og uenighed

THISTED: Tilskuerrækkerne i byrådssalen i Thisted var fyldt op, da et dusin kandidater til regionsrådet stillede sig til rådighed for de lokale vælgere til at svare på spørgsmål og fortælle om, hvad netop DE ville gøre for borgerne i den vestlige ende af regionen:

- Vi skal selv kæmpe for det vi har, for det er der ikke andre i regionen, der gør, lød det lidt dommedagsagtigt fra SF-kandidat Erik Holm.

Og flere andre af kandidaterne havde lidt den samme holdning, at regionen "blot" er et andet navn for det gamle Nordjyllands Amt.

Og den tanke kom da også frem i den første og største del af mødets halvanden time: Sygehuse og praktiserende læger.

- Vi skal kæmpe for sygehuset i Thisted, kom det bestemt fra stort set alle partifarver, mens kun en enkelt vovede at nævne "nedlægning af regionerne".

- Men jeg vil selvfølgelig kæmpe for et sygehus her i Thy, kom det så forsorent fra DF-kandidat Ib Madsen.

Bo Fink (EL) var sammen med Lina Hundebøll Jespersen (V) (t.v.) og Peter Øhrstrøm fra KD enige om, at Thisted Sygehus skal bevares.Foto: Bo Lehm

En kollega til kampen om regionen, Lina Hundebøll Jespersen fra Venstre, var en sjælden fugl i hele denne debat:

- Jeg arbejder på at blive praktiserende læge og blive her i Thy, forklarede hun forsamlingen. Hun er i øjeblikket under uddannelse på Dokken i Thisted og kunne fortælle, at mange unge kolleger gerne vil arbejde på Thisted Sygehus og blive praktiserende på egnen:

- Men det er svært at uddanne sig her i området, forklarede hun.

Bo Fink fra Enhedslisten vurderede, at alle 12 kandidater kunne være enige om at støtte det lokale sygehus, og alle var også enige om, at den psykiatriske behandling også skulle være en del af tilbuddet i den vestlige ende af regionen.

Da det så blev turene til offentlig trafik og infrastruktur, deltes vandene og her blev staten skudt en del i skoene for at udsulte området, og at regionen ikke kunne gøre så meget andet end at presse Christiansborg.

Mødet arrangeret af Demokrati i Thy var besøgt af omkring 40 borgere, og ud over de nævnte partier var der også kandidater fra Socialdemokratiet, Kristendemokraterne, Alternativet og Nye Borgerlige.