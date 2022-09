Valgmøder i tre sogne: Et menighedsråd fik nul nye medlemmer

HANSTED-RÆHR:Mens Klitmøller er i hus med et nyt menighedsråd, skal der i både Hansted og Ræhr en ny runde til, før menighedsrådene i de to sogne - måske - bliver fuldtallige.

I alle tre sogne var der tirsdag indkaldt til møde i såkaldte valgforsamlinger. Opgaven i Ræhr var at finde mindst fire nye medlemmer, efter at to af de nuværende har meddelt, at de ikke ønsker at fortsætte. To af de fem pladser i rådet var i forvejen ubesatte.

- Én har meldt sig, og så har vi "måske-tilsagn" fra ydereliger to, fortæller menighedsrådsformad Poul Erik Frederiksen, der som den eneste fra det nuværende menighedsråd er indstillet på at tage en periode mere.

I Hansted Sogn har man derimod ikke haft held til at finde nye kandidater til menighedsrådet, som - på grund af sognets størrelse - skal tælle mindst seks folkevalgte. Så selv om tre af de nuværende medlemmer har sagt ja til at fortsætte, skal der stadig findes yderligere tre.

- Vi har en suppleant, Rikke Frank. Men hun ønsker kun at træde ind, hvis et af de valgte medlemmer træder ud, siger Kirsten Bloch Ravn, formand for menighedsrådet i Hansted.

Ligesom i Ræhr har man i Hansted Sogn fået dispensation, fordi menighedsrådet ikke var fuldtalligt. Det kan man muligvis få igen.

- Men der vil da være ting, som ikke kan foregå i sognet, hvis der ikke er folk til at løfte opgaven, siger Kirsten Bloch Ravn.

Både Ræhr og Hansted indkalder til nye valgforsamlingsa-møder, der i begge sogne finder sted 11.oktober.

I Klitmøller er menighedsrådet fuldtalligt, efter at Susanne Andersen har sagt ja til at træde ind i stedet for Jan Salmonsen, der dog har sagt ja til at fortsætte som stedfortræder, oplyser rådets formand, Ove Holler.

Ræhr, Hansted og Klitmøller har valgt at køre med toårige valgperioder, mens det sidste sogn i pastoratet, Vigsø, holder fast i, at menighedsrådet skal sidde i fire år.