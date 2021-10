Valgsted kører ud til vælgerne i Thy

THY:Hvis det kniber for vælgerne at finde vej til valgstedet, så må valgstedet komme til vælgerne.

Det kunne været sloganet for en valgbus, som op til kommunal- og regionsvalget 16. november kører rundt i Thisted Kommune. I den periode, hvor der er mulighed for at brevstemme, vil bussen være at finde på steder, hvor der typisk færdes folk med tendens til at vælge sofaen på valgdagen - og hvor der ellers kommer mange mennesker forbi, fortæller kommunaldirektør Ulrik Andersen.

Det gælder ved uddannelsessteder og det kommunale jobcenter, men også i Havrevej-kvarteret i Thisted, ved Beredskabsstyrelsen, Hanstholm-centret og på Hanstholm Havn.

Valgprocent pænt over snittet

Valgbussen er anskaffet takket være en bevilling fra en national pulje, som skal øge valgdeltagelsen ved valget 16. november.

Det er nu ikke fordi, vælgerne i Thy er specielt dovne. For fire år siden deltog 74,4 procent i kommunal- og regionsrådsvalget i Thisted Kommune - et pænt stykke over landstallet på 70,8 procent.

Men med valgbussen håber kommunen at kunne fastholde - og måske forbedre - dette resultat.

- Det er afgørende, at de holdninger, der bliver stemt ind i kommunalbestyrelsen, stemmer overens med dem, man møder på gaden. Det sikrer vi kun ved en høj valgdeltagelse, siger Ulrik Andersen.

Han erkender dog, at det kan blive svært at måle effekten af valgbus-initiativet - fordi tilbuddet også er åbent for folk, der alligevel ville afgive deres stemme.

Valgbussen vil være på landevejen fra 26. oktober til 11. november. Som for andre, der afgiver brevstemme, har vælgerne i bussen mulighed for at fortryde deres stemme - men kun indtil 12. november.

Bussen, der reelt er en stor varebil, kan kommunen bruge til andre formål efter valget.

Du kan se køreplanen på valgbussen her.