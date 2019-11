Vandgang i nye rammer: Gammelt søbad står til fornyelse

THISTED:I sommeren 2020 skal der tages endelig stilling til planerne for fremtiden for Søbadet på Kystvejen i Thisted.

Men inden det sker skal alle have mulighed for at byde ind med forslag til, hvad der skal med i den egentlige planlægning. Det skal ske i en debatfase, som efter oplægget skal forløbe i perioden fra 18. december til 15. januar. Det afgøres endeligt af kommunalbestyrelsen 17. december.

Debatfasen er nødvendig, fordi Søbadet i kommunens planer har status som et område i landzone, som ikke indgår i kommuneplanens rammer. Derfor er det et ”nyt” område, som skal omfattes af kommuneplanen - og det kræver en debatfase.

Søbadet indgår som en lokalitet i kommunens Cold Hawaii Inland-projekt , hvor den overordnede vision er at udvikle Thy som et nationalt center for vand- og friluftsaktiviteter.

Med sin placering ligger Søbadet ideelt for badegæster, både sommer og vinter, men faciliteterne har ikke ændret sig ret meget gennem mere end 50 år. Men med Søbadet som en del af Cold Hawaii Inland skal faciliteterne opgraderes.

Søbadet er tiltænkt en fremtid som et offentligt rekreativt område med mulighed for vand- og friluftsaktiviteter, herunder svømning, vinterbadning, sauna og lignende, fremgår det af debatoplægget, som kommunens udvalg for klima, miljø og teknik behandler i næste uge.

I sin nye funktion som del af Cold Hawaii Inland skal Søbadet have et cirka 115 kvadratmeter stort ”foreningshus” udformet efter den overordnede designmanual for Cold Hawaii Inland. Bygningen erstatter de nuværende bygninger.

Yderligere omfatter projektet et cirka 17 kvadratmeter stort, overdækket areal til udendørs spisning samt nye stier til området, for at sikre øget tilgængelighed.

Tilbage bliver et cirka 500 kvadratmeter stort, grønt areal ud til fjorden til rekreative formål.

Efter den nuværende tidsplan skal den endelige lokalplan samt tillæg til kommuneplanen var klar til offentlig høring fra februar til april næste år inden den endelige politiske beslutning.