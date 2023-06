Vanding af foldboldbane i tørken: Er det frås?

NYKØBING:Er det frås at tænde for vandingsanlægget for at vande en fodboldbane - mens alle andre bliver opfordret til at spare på vandet i tørken?

Det er i hvert fald holdningen hos en morsingbo, som tirsdag lagde et opslag op på Facebookgruppen Morsø Fællesgruppe - med et billede af det tændte vandingsanlæg i Morsø Multipark, hvor foldboldklubben Morsø FC har sin opvisningsbane. Opslaget er dog siden blevet fjernet.

Morten Overgaard, formand for Morsø FC, bekræfter at opvisningsbanen bliver vandet - som den eneste af de baner, klubben benytter. Men det sker efter aftale med Morsø Kommune, der ejer banen. Og kommunens medarbejdere tænder for vandingsanlægget om morgenen, mens det er klubben selv, som står for vandingen senere på dagen.

- Det er et meget hårdt underlag, og hvis banen ikke blev vandet, ville vi ikke kunne bruge den, siger Morten Overgaard.

Klubbens træningsbaner er dog også i brug, selv om græsset på disse baner er vissent og jorden stenhård. Men de bliver altså kun brugt til træning.

Opvisningsbanen kommer i brug til flere kampe i den kommende tid. Herefter holder fodbolden sommerpause. Om det også betyder pause for vandingen, ved Morten Overgaard ikke.