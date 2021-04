Vandrerhjemsbygning til salg - naboerne kommer med på råd

SKINNERUP:Thisted Vandrerhjem i Skinnerup er fortid. Men det er vandrerhjemsbygningen ikke nødvendigvis, og Thisted Kommune er i dialog med lokalbefolkningen om fremtiden for stedet.

Det fastslog Niels Jørgen Pedersen (V), formand for kommunens erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalg (EAKU), da kommunalbestyrelsen tirsdag skulle tage stilling til den fremtidige anvendelse af bygningen, der oprindelig var en lokal folkeskole.

Både EAKU og klima-, miljø.- og teknikudvalget (KMTU) har behandlet sagen, og det gav anledning til debat, at KMTU ville sætte ejendommen til salg, uden at imødekomme ønsker fra borgerne om et rekreativt område eller samlingsplads på stedet.

Om bygningen er værd at bevare og at forsøge at sælge, det var der flere meninger om i kommunalbestyrelsen. Men alle, også KMTU-formand Esben Oddershede (V), var enige om, at beboerne skal med på råd.

Som den eneste stemte Morten Bo Bertelsen (SF) imod, at bygningen sættes til salg:

- Så meget haster det vel heller ikke at få den solgt. Lad os klappe hesten og finde ud af, hvad borgerne ønsker, sagde han.