Vandringer med scenekunst i nationalparken

NATIONALPARK THY: Det er en invitation til en guidet vandretur til "gemte og glemte steder" i Nationalpark Thy.

Men det bliver en tur, hvor der ikke kun venter naturoplevelser. Undervejs vil vandrerne møde scenekunstnere, der har skabt værker til lige præcis de steder, hvor de optræder. Til landskabet, naturen og vejrliget.

Bag de anderledes vandreture står et københavnsk dansekompagni, Kitt Johnson X-act, som har produceret oplevelserne i samarbejde med Limfjordsteatret og den lokale danser og koreograf Stisa Søgaard.

Titlen er "Mellemrum Thy". Der er planlagt vandringer på fire årstider og fire forskellige lokaliteter - med efteråret som den første årstid, og et område på nordsiden af Nors Sø som første lokalitet. Her er der premiere på "Mellemrum Thy" 8. oktober.

Præcis hvor det foregår, er dog en hemmelighed. Publikum får oplyst et mødested, når man har købt billet. Og på mødestedet vil man blive taget imod og ledt på vej af to guider.

Turen varer en time og tre kvarter, inklusive ophold undervejs, hvor man vil opleve de tre medvirkende: Seimi Nørregaard, Taneli Törmä og førnævnte Stisa Søgaard.

Stisa Søgaard i skovbunden et sted i Nationalpark Thy.

Scenekunst, men ikke teater

Hvad er det så, der venter publikum? Er det teater?

- Nej, jeg vil ikke kalde det teater, siger Kitt Johnson, da hun og de medvirkende inviterer Nordjyske med ud i det område, hvor "Mellemrum Thy" vil udspille sig. Dog ikke nødvendigvis til de præcise spillesteder, for de er jo hemmelige.

Og selv om hun er indehaver af et dansekompagni, vil hun heller ikke kalde "Mellemrum Thy" en ballet eller en danseforestilling. Kitt Johnson vil hellere bruge det bredere begreb scenekunst - selv om det ikke foregår på en scene i traditionel forstand.

- Det er en vandring med et scenekunstnerisk greb. En vandring, hvor man vil opleve - lad os kalde det intermezzoer - med dansere og performere, fortæller hun.

Mellemrum Thy Første udgave af Mellemrum Thy er vandringer ved Nors Sø 8.-10. og 12.-16. oktober. Limfjordsteatret sælger billetter. Medvirkende er Seimi Nørregaard (performer/digter), Stisa Søgaard (performer/koreograf) og Taneli Törmä (performer/koreograf) samt Annette Skov (frontguide). De følgende udgaver finder sted 27. januar-5. februar 2023 på Agger Tange, 19. april-7. maj ved Tvorup Hul og 5.-13. august ved Vandet Sø.

Det bliver kropslige bevægelser og interaktioner med blandt andet skovbund og træer. Men ordløst bliver det ikke. Seimi Nørregaard vil bidrage med både digte og ord af anden slags:

- Jeg blander det poetiske med noget, som er mere hverdagsligt og talesprogsagtigt. Det åbner op for, at man føler sig inviteret som publikum, siger Seimi Nørregaard.

Seimi Nørregaard i interaktion med et af skovens træer.

Første gang i naturen

Kitt Johnson har lavet tilsvarende steds- og årstidsspecifikke vandringer i mange lande rundt omkring på kloden - alle med titlen "Mellemrum". Men rammen har indtil nu været bymæssige miljøer. Med "Mellemrum Thy" flytter konceptet for første gang ud i naturen.

Ideen skyldes Stisa Søgaard, der er vokset op i Thy, hvor hun nu bor igen. Men mens hun stadig boede i København, fik hun lyst til at spørge Kitt Johnson, om hun ikke kunne tænke sig at lave et "Mellemrum" i Nationalpark Thy.

- Jeg fik ideen i 2017. Så gik der nogle år, før jeg fik mig taget samme til at spørge Kitt, fortæller Stisa Søgaard.

Kitt Johnson blev til gengæld hurtigt overbevist om, at det kunne være en god idé med Nationalpark Thy.

- Det her er "Mellemrum" nummer 26. Det er spændende at blive udfordret, og jeg er nået til et sted i mit liv, hvor jeg samler en handske op, når nogen kaster den, siger hun.

Sanseligt og nænsomt

Selv om byer har været ramme om hendes projekter, så har hun altid arbejdet med et element af noget organisk:

- Det er der brug for i byen. Og jeg har altid oplevet, at jeg har brug for naturen, men at naturen har ikke brug for mig. Den store udfordring er at lave det i naturen på en måde, hvor man respekterer og går ind på dens præmisser. Og hvor man tilbyder en oplevelse, som er sanselig og nænsom i forhold til naturen, og som stadig arbejder med et højt kunstnerisk niveau på nogle helt specifikke steder, siger Kitt Johnson.

Projektet i Thy har været flere år undervejs. Efter en "kortlægning" blev der identificeret fire forskellige lokaliteter til projektet i nationalparken - en til hver af de fire årstider. Det er selvfølgelig sket i samarbejde med nationalparken og Naturstyrelsen, men også med Museum Thy, der har bidraget med lokalhistorisk input.

Finske Taneli Törmä i klitlandskabet. Foto: Bo Lehm

Stisa Søgaard er en gennemgående figur i alle fire udgaver af "Mellemrum Thy". Men ellers bidrager forskellige kunstnere - med forskellige kunstneriske discipliner.

I både sol og regn

En anden vigtig medspiller er vejret. For det foregår under åben himmel, og i både sol og regn.

- I tilfælde af stormvejr, skybrud eller lyn og torden aflyser vi. Men i ganske almindeligt regnvejr spiller vi. Det er vi indstillet på, og vi har erfaring med det. Faktisk er det sådan, at publikum i regnvejr oplever det som noget helt ekstraordinært, siger Kitt Johnson.

Men man skal altså være klædt på til forholdene. Ikke mindst er det en oplevelse, som kræver ordentligt fodtøj - og også at man er rimeligt godt gående. For turen går både uden for veje og stier, og op og ned ad højdedrag.

- Men det går i et stille og roligt tempo, og der bliver mulighed for at sidde ned undervejs, siger Kitt Johnson.