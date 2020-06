Vandringsterapi: Det ene ben foran det andet

THY-MORS:Indrømmet. Er der noget det smukke sommervejr egner sig godt til, så er det en lang vandretur på tværs af Thy og Mors. Det er også det terapeut og musiker Jakob Spange begiver sig ud på. Og han vil gerne have flere med.

- Folk skal bare dukke op hos Thisted Camping onsdag klokken ni, for der er der afgang, siger Jakob Spange, der bor i Malling i det østjyske. Han nøjes dog ikke med Thy og Mors. Turen, som er planlagt til at slutte 11. juli, fortsætter helt til centrum af København. Målet er ikke at samle penge ind. Målet er at skabe interesse for den danske natur, få flere til at bruge naturen som stressdæmpende middel samt skabe dialog og tillid mellem mennesker.

- Man kan gå ene eller i mindre grupper og gerne møde lokalbefolkningen. Det bygger bro og skaber tillid, siger han og fortsætter:

- Danmarks unikke DNA er tillid, og vi skal ikke komme til at ligne USA, siger han med en lille løftet pegefinger.

Jakob Spange kunne godt tænke sig, at der komme en dansk udgave af Caminoen.

- Jeg gik den tur i 2015. Når man kan have en spansk hvorfor så ikke også en dansk, spørger han.

Ladcyklen bliver brugt til diverse ting. Men turen foretages på gåben. Foto: Pernille Damsgaard

Gå mod friheden

Han er godt klar over, at Danmark har Camønoen på Møn, men han mener, at det vil give god mening med en fra Klitmøller til København.

- Eller måske det skal være fra København til Klitmøller, så man går mod friheden, ler han.

Selv bruger han turen til at komme lidt på afstand af livets udfordringer; Hans far døde i efteråret - af kræft. Hans mor ligger på hospice - syg med kræft.

På turen kan man høre hans musik, og inden han forlader Thy og Mors skal han også en tur i studiet i Nykøbing for at indspille de sidste numre til en ny plade.

- Derefter holder vi en lille koncert onsdag aften klokken 20 på Gasværksvej, hvor folk er velkomne, siger han.