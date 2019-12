Vandstand er faretruende høj: 90.000 kubikmeter vand er stuvet sammen bag dæmning ved ny sø

THISTED:Tingstrup Sø, den nye bynære sø i Thisted, dækker normalt et areal på cirka 1,5 hektar. Den øvrige del af det nye naturområde ved søen skal kunne være periodisk oversvømmet, men lige nu er søen blevet lidt for meget sø.

Vandet breder sig over et areal på knap otte hektar og står helt op til kanten af det dige, der holder vandet tilbage. Bag diget er der lige nu opstemmet skønsmæssigt 90.000 kubikmeter vand.

Mandag formiddag fik det Thisted Kommune til at reagere. Med assistance fra Nordjyllands Beredskab og Beredskabsstyrelsen blev der lagt såkaldte "watertubes" ud på toppen af dæmningen, og værnepligtige fra Beredskabsstyrelsen fyldte sandsække, som skal lægges ud på dæmningens nordlige del.

Thisted Kommune afspærrede Over Engen for trafik for at sikre arbejdsro til personellet fra beredskabet - og plads til køretøjerne med materiel. Foto: Bo LehmNORDJYSKE Medier

Samtidig afspærrede kommunen Over Engen, som forløber langs søens østlige del for trafik. Det skete ikke af frygt for at dæmningen bryder sammen, men for at sikre plads til beredskabets køretøjer og mandskab.

Ejgil Haurum, drifts- og anlægschef i Thisted Kommune, oplyser, at der ikke er fare for, at dæmningen, der holder vandet tilbage, bryder sammen.

- Når der lægges watertubes ud på toppen af dæmningen kan vandet stige endnu en halv meter i søen, for lige nu kan vi ikke lukke mere vand ud af den, end vi allerede gør, siger Ejgil Haurum.

Udløbet i dæmningen leder i øjeblikket så meget vand væk, som der er mulighed for, men vandstanden bag dæmningen stiger hurtigere. Foto: Bo LehmNORDJYSKE Medier

Det er hensynet til risikoen for oversvømmelser i et lavere liggende kolonihaveområde og i Thisteds midtby der gør, at vandet i søen ikke kan lukkes hurtigere ud i den å, der har udløb i Thisted Havn.

Mandag aften oplyser Beredskabsstyrelsen Nordjylland, at man har suppleret med yderligere mandskab og materiel for at afhjælpe situationen.