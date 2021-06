Vandt sølv i Rio: Nu er nordjysk rytter klar til at indtage Tokyo

HUNDBORG:For tredje gang bliver de Paralympiske Lege, PL, med deltagelse af dressurrytteren Susanne Jensby Sunesen, 44 år og bosat i Hundborg.

Ved PL i Rio i 2016 blev det til en sølvmedalje, og nu er thyboen udtaget til PL i Tokyo i august.

- Det er rigtig dejligt at være udtaget. Det er et klap på skulderen, at man er udtaget til det tredje PL i træk, og det kan man da godt være lidt stolt af, siger Susanne Jensby Sunesen.

Det er første gang, at Susanne Jensby Sunesen, der er delvis lam fra navlen og nedefter, efter en tung halmballe faldt ned over hende i 2006, deltager med den hjemmeavlede hest Leeds.

- Det bliver spændende, når det er første gang, han skal på så lang en tur, og der er varmt derovre. Der er mange forberedelser, som allerede nu er i gang og har været det et stykke tid, og vi skal blandt andet lave varmetræning, siger Susanne Jensby Sunesen, der forventer, at det bliver en anderledes oplevelse at deltage i PL denne gang på grund af coronarestriktioner.

- I Rio og London var man ude at se de store byer og områder, men det må man ikke i år. Det bliver meget intenst med enten træning, konkurrence eller at være i PL-byen, men det kan jo også have sin charme.

Rytteren fra Hundborg fortæller, at det i hendes grad fire er et stærkt felt med blandt andet ryttere, der vandt henholdsvis guld, sølv og bronze til VM.

- Der er mange ukendte faktorer med en ny hest, en lang flyvetur og deslige, men jeg håber på en placering i top fem. Men hvem ved, det kan være, at en af dagene bliver bedre end andre, og det ville da være fedt at vinde en medalje, siger Susanne Jensby Sunesen.

Udover at glæde sig over udtagelsen til PL i Tokyo, glæder hun sig også over opbakningen fra sit opland.

- Det kommer til at føles som om, at hele Hundborg er i Tokyo, når jeg er afsted. Jeg ved, at uanset om jeg er nummer et, fem eller syv er de stolte af det herhjemme.

- Det betyder meget, og det er det skønne ved at bo i et lille samfund. Jeg fornemmer, at folk bakker op om handicapsporten, og det er skønt at mærke, at man kan inspirere nogen, siger Susanne Jensby Sunesen.