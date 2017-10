Vandværker informerer ikke om giftrester i vandet

NORDJYLLAND: Det er nærmere reglen end undtagelsen, at dit lokale vandværk ikke giver besked, hvis man finder rester af sprøjtegift over de gældende grænseværdier i drikkevandet. I hvert fald hvis du bor i Nordjylland. Det kan man konstatere på det kort over vandværker, der netop har fundet mere sprøjtegift end tilladt i det vand, de sender ud til forbrugerne, og deres informationer til brugerne, som DR har lavet.

Af de 14 vandværker, der har konstateret for meget gift, er det de 11, der ikke har informeret forbrugerne om overskridelserne. I det omfang vandværkerne har givet DR en begrundelse for ikke at informere, er det typiske svar, at overskridelserne har været så små, at man har vurderet dem ubetydelige, og derfor har holdt dem for sig selv for ikke at skræmme unødigt. Det er også tilfældet for Snedsted Vandværk ved Thisted:

- Vi informerede ikke forbrugerne, fordi det kunne skabe unødvendig bekymring rundt omkring i byen. Havde det nu virkelig været noget farligt for forbrugerene, så havde vi øjeblikkeligt lukket Snedsted Vandværk, siger formand Ib Overgaard til DR.

Danmarks Naturfredningsforening af uenig i den holdning og opfordrer vandværkerne til at informere uanset hvor lidt, målingerne kommer over grænseværdierne.

En holdning, som kontorchef Rasmus Mose i Miljhøstyrelsen deler:

- Det er fornuftigt at have en åben strategi omkring de her ting, fordi det har vandforbrugerens tydelige interesse, og det er generelt en god idé at respektere, uanset om der er et krav eller ej, siger kontorchef Rasmus Moes.