Vanvidskørsel: Politimand måtte springe for livet

THISTED:Vild og farlig kørsel, hvor en politimand måtte springe for livet. Det har ført til, at en 21-årig mand torsdag blev varetægtsfængslet.

Han sigtes for en stribe lovovertrædelser, og der kan komme endnu flere sigtelser, når politiet har fået mere klarhed over den dramatiske og næsten timelange køretur i Thy onsdag eftermiddag.

Ved grundlovsforhøret torsdag nægtede den unge mand alt. Det var slet ikke ham, der kørte bilen - det må være en anden, forklarede han ved grundlovsforhøret. Det oplyser anklager Jens Severinsen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Onsdag eftermiddag ved 16-tiden opdagede politiet en sort Chevrolet personbil uden nummerplader på Aalborgvej nord for Thisted. En politipatrulje forsøgte at stoppe bilen, men føreren i den sorte bil gassede op, og så startede en længere biljagt.

Turen gik omkring Østerild, Hanstholm og tilbage til Thisted, og flere gange kørte bilisten i den sorte Chevrolet over dobbelt så hurtig som hastighedsgrænsen - både i og udenfor byer.

På et tidspunkt var hastigheden oppe på over 160 km/t, ifølge en fartmåling foretaget af patruljevognen.

Efter tre kvarters tid stoppede den vilde køretur endelig. Det skete ikke langt fra en rundkørsel ved havnen i Thisted, hvor bilen slap forbi en holdende politibil, men hvor en politimand måtte springe for livet for ikke at blive påkørt, ifølge politiets sigtelse mod den 21-årige.

Føreren af den sorte Chevrolet stak af, men kort efter blev den 21-årig pågrebet og anholdt. Betjente kunne genkende ham, og det var da også hans bil. Men han siger altså, at det ikke var ham selv, der foretog den vilde kørsel.

Politiet sigter ham for tre tilfælde af vanvidskørsel ved at at have kørte mere end dobbelt så hurtigt som fartgrænsen - i tre tilfælde. Det var også vanvidskørsel, da han forsøgte at slippe væk fra politiet.

Desuden sigtes han for at have forvoldt fare for en politimands liv og helbred, da politimanden måtte springe væk for at undgå at blive ramt.

Og det kan altså være endnu flere sigtelser på vej mod den 21-årige mand, når politiet har undersøgt forløbet nærmere.

Politiet har beslaglagt den sorte bil med henblik på konfiskation.

Foreløbig skal den 21-årige mand sidde varetægtsfængslet i fire uger. Han kærede ikke fængslingen, oplyser anklageren.