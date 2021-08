Var det noget med kuller, sild eller makrel?: Hanstholm sætter fire dage i fiskenes tegn

HANSTHOLM:Torskefileten lægger sig til rette på det glohede støbejern med et mageligt suk, mens kok Jesper Krabbe jonglerer med rødløg og mandolinjern i et tempo, der ville koste de fleste af os almindelige dødelige en fingerspids eller to.

Snart slutter de papirstynde løgskiver sig til fisken med en sagte hvislen, og en sød, karamelliseret aroma blander sig med duften af bålets hvidglødende trækul.

- Jeg har ikke en plan. Jeg lader mig inspirere af de gode lokale råvarer, der lige er ved hånden, og så vil jeg kun lave noget, jeg ikke har lavet før, siger Jesper Krabbe, inden han stikker en dusk grønkål direkte ind i bålets gløder.

Snart efter får kålen lov til at slutte sig til det gode selskab på støbejernspanden, og med et drys salt, en hvæsende sjat eddike og en kærlig klat smør er der straks serveret.

Mad over bål er altså mere end popkorn, pandekager og pølser på pind. Det kan også være frisk fisk og lokale råvarer, og det er det, Jesper Krabbe vil bevise for publikum til Fisken på Disken i Hanstholm.

Her får de besøgende mulighed for at se og smage på nogle af de mange fiskearter, der bliver landet på havnen i Hanstholm.

- Fisken på Disken er tænkt som både vidensdeling og oplevelser. Den almindelige forbruger i dag kender ikke til så mange forskellige fisketyper, og vi spiser generelt for lidt fisk, siger turistchef Mai Manaa.

Ved ankomsten får publikum mulighed for at se og føle på friskfanget fisk, hvad enten det er publikumsfavoritter som torsk, kuller eller kulmule, eller ovre i de lidt mere ukendte arter som lange, brosme eller glashvar.

Herefter kan gæsterne få fisken fileteret, eller selv prøve kræfter med det, selvfølgelig under kyndig vejledning. Og endelig står dygtige kokke som Jesper Krabbe klar til give tips og tricks til at tilberede fisken på nye og kreative måder.

På bålpanden har torsken hygget sig længe nok, og Jesper Krabbe deler hastigt smagsprøver ud til et ivrigt ventende publikum.

Fisken på Disken fortsætter lørdag og søndag.