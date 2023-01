Ejer nægtede at flytte sin varebil - holdt parkeret foran brændende hus

SUNDBY THY: Det er dumt at lægge hindringer i vejen for brandvæsnets arbejde.

Det fandt ejeren af en kassevogn ud af, da han søndag aften afviste at flytte sin kassebil, der stod parkeret foran en hus på Møgelvej i Sundby Thy. Der var udbrudt brand i huset.

Lokalpolitiet i Thisted oplyser, at manden at ikke nærmere kendte årsager i første omgang afviste at flytte kassebilen, da han blev bedt om det. Det har nu medført en sigtelse efter beredskabsloven.

Ilden i huset opstod, mens familien sad foran fjernsynet og fulgte det danske håndboldlandshold spille VM-finale mod Frankrig.

Pludselig hørte de vand dryppe fra loftet, og det viste sig at vandet kom fra et vandrør, der var smeltet på grund af varmen fra en brand, der var opstået i skunken i et værelse på husets førstesal.

Der var kraftig røg i værelset og voldsomme flammer i skunken. Værelset blev kraftigt brandskadet og ilden var gået gennem taget. Det skete ikke personskade på grund af branden, men familien kunne ikke overnatte i huset.