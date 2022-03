Eftersøgt mand meldte pludselig sig selv i Nordjylland

THISTED:En 26-årig mand, der var efterlyst for drabsforsøg, meldte onsdag eftermiddag sig selv på Thisted Politistation.

Det bekræfter vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Jan Nørrum, over for Nordjyske.

Den 26-årige blev tidligere onsdag efterlyst af Københavns Politi for at have medvirket til et drabsforsøg søndag morgen på Christiania. Her blev en 40-årig mand stukket i brystet med kniv, hvorefter han var i kritisk tilstand. Han overlevede dog.

Det er endnu uvist, hvilken relation den 26-årige har til Thisted, og hvorfor han netop valgte at melde sig selv klokken 15.05 på den lokale politistation. Det er heller ikke længe, at han bliver i Thisted.

- Vi kører ham til København, og så overtager de ham, siger vagtchefen.

I forbindelse med overfaldet anholdte politiet allerede søndag en 34-årig mand, der blev varetægtsfængslet 24 dage sigtet for medvirken til drabsforsøg.