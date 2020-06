Varebil rippet for 100.000 kroner

THY:En varevogn tilhørende Tdc er blevet brudt op i Hurup. Tyven stjal fibernetkabler og maskiner til at splejse dem med til en samlet værdi af 100.000 kroner. Bilen, en Mercedes Sprinter, holdt natten mellem mandag og tirsdag parkeret på Thyrasvej i Hurup, hvor hængslerne til sidedøren blev brækket af. En installeret alarm i bilen forholdt sig tavs under indbruddet.

Denne meget synlige og voldelige form for indbrud i varebiler har fået konkurrence af en mere avanceret, hvor der bores et hul ved håndtaget, hvorefter dørens indvendige låsemekanisme kan skubbes op. En eller flere bander har tidligere været på turné gennem Jylland, hvor de har efterladt sig et spor af håndværkerbiler, som er blevet tømt for værktøj med mere efter indbrud ved denne metode.

En Fiat Ducato, parkeret på Kastanievej i Thisted, fik samme nat sin bagdør brudt op ved boremetoden. Værktøj for 60.000 kr. forsvandt.

- Mig bekendt fik man aldrig anholdt gerningsmændene til den serie indbrud i varebiler, vi oplevede sidste år. Jeg kan se, at der aktuelt også har været indbrud i to varebiler på Skolevænget i Thisted, men de er ikke anmeldt endnu, siger politikommissær Jørgen Jensen, lokalpolitiet i Thisted. Han vil ikke udelukke, at der er tale om en ny bølge af målrettede bilindbrud.