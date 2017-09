Varetægtsfængslet for dyrkning af hamp

THY-HANNÆS: Tirsdag eftermiddag blev en 36-årig mand varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at have dyrket 921 hampplanter på sin bopæl i nærheden af Frøstrup.

Det drejer sig om paragraf 191 i straffeloven, og grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning af sagen, er der ikke flere detaljer om sagen.

Manden kærede kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten. Den 36-årige blev anholdt mandag sidst på eftermiddagen i den nordøstlige ende af Thisted Kommune.