Varm tur for en god sag: Her gavner alle bidrag

THISTED:På en sommerdag og i bagende sol er der også mennesker, som har tid til at tage stafetten i en god sags tjeneste.

Det stod helt klart under træerne i Christiansgave, hvor de første deltagere af årets udgave af Stafet for Livet havde samlet sig under træernes skygge for at give deres egen personlige håndsrækning til støtte for Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, forebyggelse og patientstøtte.

Fighterne i gule trøjer gik to runder under træernes skygge - bagefter kunne deltagerne op de fremmødte hold vælge mellem to distancer uden garanti for skygge hele vejen. Foto: Torben Hansen

Siden 2015 har der været arrangeret Stafet for Livet i Thisted. Med en enkelt undtagelse på grund af corona, hvor arrangementet var "decentralt", hvert år med fællesarrangementer. I år første gang med Christiansgave som stedet.

- Vi har stadig lokale arrangementer, og det gør egentlig ikke noget. Vi behøver ikke at være 1000 mennesker samlet på et sted. Til syvende og sidste er det opbakning og engagement, der tæller, siger Preben Dahlgaard, formand for arrangementet i Thisted.

Med blik for de mange, der trodsede varmen og var mødt frem i Christiansgave konstaterer han, at det ikke gør noget, at arrangementet stadig har et lidt decentralt præg.

Det er sværere at være pårørende end selv at være i det, sagde Poul Rich i sin tale til de omkring 50 fightere, der var med til at åbne Stafet for Livet Foto: Torben Hansen

- Det breder sig ud på den gode måde, men jeg håber, at Christiansgave er steder, hvor vi samles fremover. I år er her syv hold. Stedet kan noget, så vi lader det gro, siger Preben Dahlgaard.

Han kalder Stafet for Livet i Thisted for en solstrålehistorie.

- Generøsiteten er stor. Både fra borgere og fra forretningsdrivende, siger Preben Dahlgaard som forventer, at Kræftens Bekæmpelse også i år får en pæn sum fra stafetten i Thisted. Sidste år blev der indsamlet 330.000 kroner.

Frem til midnat er der aktivitet under træerne i Christiansgave, ramme om Stafet for Livet 2023. Foto: Torben Hansen

- I år tegner også til at blive et rigtig godt år, hvor godt ved vi om nogle dage, når det hele er talt op, siger Preben Dahlgaard, mens deltagerne fra holdene bærer stafetten rundt på den første omgang.

Der er aktivitet i Christiansgave frem til midnat.