Varsel fra DMI: Vandet stiger indtil i aften

NORDJYLLAND:DMI varsler forhøjet vandstand i den vestlige del af Limfjorden frem til klokken 20 i aften - med en vandstand, der vil ligge op til 1,3-1,4 meter højere end normal daglig vande.

Årsagen til varslet af den kraftige vestenvind, der blæser i dag, der kulminerer med hård kuling og vindstød op til stormstyrke. Vinden presser vandet mod vestkysten og ind i Limfjorden ved Agger, hvor det hober sig op og altså får vandstanden til at stige.

Den vestlige del af Limfjorden rækker til Løgstør og Aggersund.

Under de voldsomme stormflode midt i nullerne nåede vandstanden i Løgstør op på 2,26 meter over daglig vande, da vandet stor højest, så der er et stykke fra det varslede og dertil. Efter stormen Egon i 2015 nåede vandet op på 1,79 meter over daglig vande i Løgstør.