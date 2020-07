Veganere på vælgerjagt

Veganerpartiet var onsdag eftermiddag i Thisted for at samle vælgererklæringer og fortælle om partiets politik. Jens Kristian Overgaard (tv.), der bor i Thisted, fik blandt andet selskab af fynboen Simon Nyborg Jensen (i grisekostume) og af partiets pressechef Lars Corvinius Olesen, der her er i snak med en forbipasserende på gågaden. Foto: Ida Smith