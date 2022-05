Vejen var for smal til bestemt vejtype:  Det blev til en sikker overgang i stedet

AMTOFT:Frem for brede kantbaner i siderne langs Gl. Feggesundvej mellem Amtoft og Vesløs til glæde for bløde trafikanter, skal pengene til "2 minus 1 vejen" i stedet bruges til at anlægge en sikker krydsning for bløde trafikanter over Amtoftvej i Amtoft.

Ændringen i planerne, som blev godkendt på det seneste møde i kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik, skyldes, at den planlagte 2 minus 1 vej, som der i februar 2021 blev afsat 200.000 kroner til at etablere, stik mod planerne ikke kan laves fordi Gl. Feggesundvej er for smal.

En 2 minus 1 vej har nemlig brede kantbaner i begge vejsider, som er forbeholdt bløde trafikanter. Og det var netop i forbindelse med arbejdet med Thisted Kommunes trafiksikkerhedsplan 2019 til 2020, at ønsket om en mere trafiksikker Gl. Feggesundvej kom til udtryk, da der lokalt blev givet udtryk for, at bløde trafikanter ikke var trygge ved at færdes på vejen.

Under arbejdet med 2 minus 1 vejen viste det sig, at vejbanen ikke var bred nok til at der kunne laves brede kantbaner i vejsiderne, og trods flere alternative forslag til løsninger, herunder en ansøgning til Vejdirektoratet om dispensation fra breddekravet til vejbanen, som blev mødt med et afslag, er det nu opgivet at finde en løsning, som kan gennemføres indenfor det budget, der er til rådighed.

Alternativet til projektet på Gl. Feggesundvej bliver nu at bruge de penge, der var afsat til 2 minus 1 vejen til at lave en sikker krydsning for bløde trafikanter over Amtoftvej i Amtoft. Her er vejen under ombygning til modulvogntog og trafiktællinger viser, at det er en strækning, hvor der køres stærkt.