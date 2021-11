Velkomsten er vigtig: Tilflyttere skal hjælpes godt på vej

KLITMØLLER: Nogen steder i Thisted Kommune føler tilflyttere sig mere som del af et fællesskab end andre steder, hvor der er problemer med at modtage tilflyttere.

Det konstaterede Niels Jørgen Pedersen, borgmesterkandidat for Venstre, på NORDJYSKES valgmøde i Klitmøller, da debatten drejede som om, hvad der får folk til at flytte til Thy - og hvad der får tilflytterne til at blive.

- Det at føle sig velkommen handler også om måde, vi tiltaler hinanden på, hvis man ikke mener det samme som flertallet, sagde Philip Hahn-Petersen, formand for ”Vild med vilje”.

Han var sammen med Elisa Grauenkjær, der driver reklame- og webbureauet ”Vizuall” og er formand for Thy Erhvervsforum, vælgerrepræsentant i det panel, der udvekslede holdninger med nogle af de politikere, som bejler til en plads i den nye kommunalbestyrelse. På valgmødet sad de på tilhørerrækkerne.

- I min virksomhed ansætter vi ofte nye medarbejdere, som ikke er fra Thy. De skal både tiltrækkes og fastholdes, sagde Elisa Grauenkjær, der med tanke for det sidste tilføjede, at det ofte er et problem for en ny tilflytter at finde ud af, hvor ”man går hen efter klokken 17”

- Der er brug for en ”velkomstpakke” eller en task-force, der tager hånd om tilflytterne og hjælper dem med at finde fællesskaber, de passer ind i, sagde hun.

Koordinator for bosætning

Tilkendegivelsen blev grebet af Lene Kjelgaard Jensen (K), som erkendte, at der lå en udfordring i både et tiltrække og fastholde tilflyttere til kommunen.

- Vi skal i førertrøjen, hvis vi skal sikre bosætning, sagde Lene Kjelgaard Jensen, som spillede ud med et forslag om at etablere en funktion som ”bosætningskoordinator” som en del af kommunens velkomstpakke til nye borgere.

- Vi har meget at byde ind med, hvis vi vil fortælle det, sagde hun.

Ulla Vestergaard (S) var enig, men understregede, at en bosætningskoordinator ikke kunne stå alene.

- Det vil kræve et tæt samarbejde med lokalsamfundene, for det er lokalt, at man finder fællesskaberne, sagde Ulla Vestergaard.

Efter debatten uddybede Elisa Grauenkjær sine tanker om muligheden af at lave en mere koordineret ”velkomstpakke” til de tilflyttere, der har behov for at blive hjulpet på vej.

- I min virksomhed har jeg tabt to medarbejdere, fordi de ikke fandt ind i et netværk, da de var flyttet hertil, siger Elisa Grauenkjær og tilføjer, at Thy Erhvervsforum også arbejder med tanker om, hvordan den gode velkomst kan gøre det lettere at fastholde tilflyttere uanset deres uddannelse eller jobmæssige baggrund.

- Fastholdelse kan også være en del af rekrutteringsstrategien i kommunens virksomheder. Mange tilflyttere finder selv ud af at skabe nye netværker ud over de kollegiale, men det handler om at fange de, der har lidt sværere ved det. Ubesvarede spørgsmål udløser det ofte nye spørgsmål, som det kan være svært at finde svar på. Det kan ændres, hvis der eksempelvis er en stemme i røret, der spørger ind til tilflytterens ønsker og interesser og fortæller, hvor de kan opfyldes.