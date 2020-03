Vellykket første arbejdsdag for Malthe Jakobsen

ENGLAND:Torsdag tog Malthe Jakobsen hul på sin 2020-sæson på Donington Park-banen i England. Thyboen gennemførte sin første testdag med RLR Msport forud for sin sæson i European Le Mans Series.

Testdagen foregik i strålende solskin, og det var Malthes første chance for at slippe de 450 hestekræfter løs uden tanke for aquaplaning og våd asfalt. Det gjorde et stort indtryk på det 16-årige racertalent:

- Det var vildt at mærke hvordan alle kræfterne blev overført til asfalten. Det er noget helt andet end de Formel 4-biler, jeg kørte i sidste år. Bilen kører virkelig godt, og jeg synes egentlig, at den er nem at styre rundt, men jeg er godt klar over, at der er et stykke vej endnu, før jeg kan udnytte den 100 procent, siger Malthe Jakobsen, som har endnu et par testdage inden sæsonstart, så han kan lære sit nye fartvåben at kende.

Selvom Donington Park ikke er en del af kalenderen for Malthe og RLR Msport i den kommende sæson, gav den hurtige og kuperede bane en god forsmag på hvad der er i vente for Malthe, når sæsonen går i gang.

- Der er bestemt nogle ting, jeg skal arbejde med inden sæsonen går i gang. Selvom jeg føler mig godt til rette i bilen, skal jeg vænne mig mere til farten og arbejde med at bruge dens store downforce til at få mere fart med gennem svingene. Det havde jeg også forventet, så jeg glæder mig bare til at komme i bilen igen, fortæller Malthe, der føler sig godt tilpas i det engelske team:

- Det er nogle vildt dygtige og behagelige mennesker, der virkelig ved hvad de har med at gøre. Jeg har fuld tillid til hvad de foretager sig, og samtidig gør de alt hvad de kan for at jeg kan arbejde optimalt med bilen. Det er en sand fornøjelse at arbejde med så professionelle folk, lyder det fra den hurtige thybo.

Der er tre uger til sæsonstart i European Le Mans Series, der besøger F1-banen Circuit de Barcelona-Catalunya som første punkt på årets løbskalender. Løbet køres søndag 5. april - hvis ellers coronavirussen tillader det.