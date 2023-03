Venneforening støtter udvidelse af nationalpark

THY:Der skal ikke herske tvivl om, at medlemmerne af foreningen Nationalpark Thy Venner bakker op om arbejdet med at udvide Nationalpark Thy. Det understreger foreningen med en udtalelse, som blev vedtaget på generalforsamlingen onsdag aften.

Udtalelsen lyder således: "Generalforsamlingen i Nationalpark Thy VENNER vedtog at tilkendegive en positiv holdning til, at der arbejdes videre med en udvidelse af Nationalpark Thy på et areal mellem Hanstholm og Bulbjerg."

- Det er en opfordring fra os til at holde gryden i kog og fortsætte arbejdet med udvidelsen, siger Mads Agerholm, bestyrelsesformand for Nationalpark Thy Venner.

Det var en af foreningens medlemmer, Thorkild Møller, der fremsatte forslaget om at komme med en udtalelse. Han siger:

- Det er for at vise både over for nationalparken, men også over for det offentlige rum, at Nationalpark Thy Venner støtter fuldt op om det arbejde, der er i gang nu. Det har vi ikke officielt meldt ud tidligere.

Thorkild Møller henviser til, at man ikke har hørt meget til ønsket om en udvidelse siden november, hvor sagen skulle have været behandlet i kommunalbestyrelsen. I sidste øjeblik blev sagen dog taget af dagsordenen efter anmodning fra nationalparkens bestyrelse.

Det skete, efter at sagen først havde været behandlet i kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik. På baggrund af en henvendelse fra Nationalpark Thys bestyrelse var udvalget blevet bedt om at drøfte, om kommunen kunne bakke om op en proces, hvor der ses på muligheden for en udvidelse af Nationalpark Thy. Kommunal opbakning er nemlig en forudsætning for at gå videre med sådanne planer.

I dagsordenen nævnes, at der er forslag om større områder både mellem Hanstholm og Bulbjerg samt hele Krik Vig, foruden mindre områder som er nabo til nationalparken.

Et flertal i udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik valgte at indstille, at der ikke arbejdes videre med processen. Da vurderingen var, at et flertal i kommunalbestyrelsen ville nå frem til samme resultat, valgte nationalparkens bestyrelse altså at få sagen taget af, således at man stadig kunne holde en dør åben for at arbejde videre med planerne.

Overvejer at droppe Krik Vig

Torben Juul-Olsen, formand for bestyrelsen for Nationalpark Thy, siger:

- Vi har sagt til beboerne i Lildstrand, at de må sørge for at få indkaldt til et møde, og de har besluttet sig for at afholde et møde 14. september på Frøstrup Kro, hvor man inviterer kommunalbestyrelsen. Så det ligger lidt ude i fremtiden. Det er heller ikke afgørende, om det bliver nu eller lidt senere. Det, der er afgørende, er, at man får en fornuftig dialog omkring mulighederne, og hvad der er af udfordringer. Også for at få afklaret, hvad det er, der gør, at man fra Thisted Kommune, specielt fra Venstre og Konservative, er meget tilbageholdende.

Når det gælder tankerne om også at udvide Nationalpark Thy med Krik Vig, så er Torben Juul-Olsen åben over for eventuelt at droppe de planer.

- Jeg har sagt til folkene ved Lildstrand, at hvis det er Krik Vig, der er en udfordring for Thisted Kommune, sådan som jeg ligesom har lyttet mig lidt til, så kunne det måske være en løsningsmulighed at få den fjernet. Derfor har jeg også sagt, at vi tager det op på vores bestyrelsesmøde i marts, om vi skal sige, at det bare er Hanstholm til Bulbjerg, vi går efter, siger han.