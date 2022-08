Venner i skørt væddemål for den gode sag: Trak en kasse øl over 20 kilometer

HANSTHOLM/THISTED:"Det er fandeme godt nok langt," lyder det fra en ældre herre i baren.

Klokken er 9.30 og dagens to hovedpersoner er ved at gøre trækvognen klar med sponsorklistermærker, højtaler og masser af proviant i form af øl, mad og vand. Disse fornødenheder er nok en meget god idé, for de to venner skal ud på lidt af en gåtur. Fra Hanstholm Gl. Kro til Café Børsen i Thisted, og det skal vel og mærke gøres på under fire timer i høj solskin. En gåtur for det gode formål.

Trækvognen gøres klar til gåturen. Foto: Mads Kappel Thøgersen

Vennerne Daniel Thomsen og Jacob Thinggaard har for et stykke tid siden sat sig for at gennemføre den lange gåtur som en del af et væddemål. De to tager turen for at samle penge ind til Børnecancerfonden.

Og denne fredag skal slaget stå. Et slag, der har fået masser af støtte.

- Det er helt vildt med al den opbakning, siger de to, der blandt andet er blevet støttet af Café Børsen, der også har arrangeret stor fest på caféen, når de to kommer til Thisted.

Men først var der lige en godt 21 kilometers gåtur, der skulle overstås. Lige inden startskuddet lød var der helt stille omkring den gule kro i Hanstholm.

- Det er som at stå til en begravelse, bemærkede Jacob Thinggaard med tanke på "stilheden før stormen", men kammeraterne skulle senere opleve lidt mere larm i Thisted.

Høj fart gennem landskabet

På den lange gåtur langs vejene mellem Hanstholm og Thisted var der rig mulighed for at se lidt på området og få snakket sammen. Noget de to ellers ikke har gjort så meget.

- Vi har jo faktisk aldrig snakket så meget sammen, siger Jacob Thinggaard, med henvisning til, at de to faktisk først begyndte deres venskab, da de indgik væddemålet.

Selvom der på tidspunktet for billedet var over tyve kilometer i benene, var humøret højt, for målet var i sigte. Foto: Mads Kappel Thøgersen

For at nå det på under fire timer skulle de to venner og den trækvogn, de havde med på slæb, skyde en fart af over fem kilometer i timen.

Men med gode ben, kolde øl og det gode formål var der mere end rigeligt med tempo i stængerne. Så meget, at de faktisk nåede Thisted med masser af tid i overskud.

Sluttiden lød på tre timer og 27 minutter, hvilket de to var godt tilfredse med, og en smule overraskede over.

Daniel og Jacob kom forbi lidt af hvert undervejs på turen, men hele vejen var humøret højt og dyttene mange. Privatfoto: Daniel Thomsen

- Det var en skøn tur og en god tid, der var noget hurtigere end forventet. Og vi holdte endda ti minutters pause, siger Daniel Thomsen, der ved ankomst til Café Børsen i Thisted kunne se tilbage på en tur, der bød på masser af hilsner, dyt og vink, og endda en drone, der optog de to fra oven.

Selvom turen var god, er det dog ikke noget, de planlægger at gøre igen lige foreløbigt.

Støtte fra mange sider

Vennernes gåtur mellem de to lokale beværtninger er blevet støttet fra mange sider. Blandt andet slutdestinationen for væddemålet, Café Børsen, har bakket massivt op om det.

- Det går jo til et godt formål, så det vil vi selvfølgelig gerne støtte. Nu hvor de er kommet i mål, så skal vi bare have en fantastisk dag her på Børsen, siger indehaver Sannie Frost med tanke på det arrangement, de har stablet på benene, hvor der blandt andet bydes på grill og livemusik med Ove Kanstrup og Søren Kvejborg, der har indvilget i at spille gratis for det gode formål.

Indehaver af Café Børsen, Sannie Frost, var helt klar på at støtte op om gutternes gåtur og gode sag. Foto: Martél Andersen

Café Børsen selv donerer 2 kr. pr. solgt genstand, så jo flere tørstige typer, der kigger forbi, desto flere penge kan Børnecancerfonden modtage.

De glade kammerater, der gennemførte og "vandt" væddemålet mod dem, der ikke troede på dem, ved endnu ikke, hvor meget de har fået samlet ind. Men de er helt sikre på, at det bliver en del tusinde kroner.

Vennerne er foruden Hanstholm Gl. Kro og Café Børsen blevet støttet af Bodybiksen og Sjørring Maskinfabrik samt venner og familie.