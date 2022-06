Venner vil gå 20 kilometer med en kasse øl på slæb for at samle ind til børn med kræft

HANSTHOLM:Et tilfældigt møde på en bodega har udviklet sig i en uventet retning for de to nye venner Jacob Thinggaard fra Thisted og Daniel Thomsen fra Hanstholm.

- Jeg tog et smut forbi Hanstholm Kro for at hilse på min moster Anette, der arbejder som bartender, og så faldt vi tilfældigt i snak, fortæller Jacob Thinggaard.

De to havde ikke mødt hinanden før, men en diskussion om særligt ét emne kom til at optage dem begge.

- Jeg kan ikke huske præcis, hvordan vi kom ind på det, men vi kom til at tale om, at hvis man ikke nåede bussen fra Hanstholm til Thisted, så kunne man bare gå i stedet, fortæller Daniel Thomsen.

Daniel Thomsen og Jacob Thinggaard mødtes tilfældigt på Hanstholm Kro - og oveni væddemålet fik de også et venskab. Foto: Bo Lehm

Den udmelding fik flere af de andre tilstedeværende på bodegaen til at løfte øjenbryn - blandt andet Jacobs moster Anette, som mente, at sådan en tur ville tage al for lang tid.

- Vi slog det op på Google Maps, hvor der stod, at turen tog fire timer og 25 minutter, hvis man er gående. Vi mente nu nok, at vi nemt kunne skære de 25 minutter af og klare det på fire timer, fortæller Daniel Thomsen.

Der var dog stadig skepsis blandt tilhørerne, så derfor valgte Daniel og Jacob at indgå et væddemål:

De to vil gå de cirka 20 kilometer fra Hanstholm Kro til værtshuset Børsen i Thisted på under fire timer med en kasse øl på slæb.

- Vi starter på Hanstholm Kro, hvor vi får en øl til at starte på, og så går vi herfra med en kasse øl og noget is i en trækvogn. På ruten vil vi gå så meget som muligt langs hovedvejen, og vi skal nok op at gå 5-7 km/t, hvis vi skal nå det, fortæller Daniel Thomsen.

Væddemålet skal bruges som en lejlighed til at samle penge ind til et godt formål.

- Man hører så meget om krig og elendighed, men vi vil gerne sætte fokus på nogen, der gør noget godt i verden, så vi håber, at mange vil være med til at sponsere vores tur, så vi kan samle masser af penge ind til Børnecancerfonden, siger Daniel Thomsen.

Daniel Thomsen fra Hanstholm er far til en lille pige, og som forælder vil han gerne støtte Børnecancerfondens vigtige arbejde. Foto: Bo Lehm

Han er selv far til en lille pige, og derfor rammer Børnecancerfonden noget i ham:

- Hvis min datter fik kræft og ikke fik mulighed for at leve sit liv... Det kan jeg slet ikke klare at tænke på, siger Daniel Thomsen, og Jacob Thinggaard tilføjer:

- Kræft er én af de værste sygdomme, og børn skulle gerne have et langt liv. Derfor vil vi gerne støtte dem, der arbejder for at bekæmpe kræft hos børn.

Alle, der kunne have lyst til at deltage på hele eller dele af gåturen, eller bare vil heppe undervejs, er meget velkomne.

Turen starter i Hanstholm fredag 5. august kl. 10.