Venstre i Thisted Kommune har fået nok: Drop nedlukningen

THISTED:Grundlaget for at opretholde lukningen af grænserne mellem syv nordjyske kommuner er så tyndt, at det ikke giver mening i forhold til konsekvenserne af en fortsat begrænsning af den frie bevægelighed. Både internt mellem de syv berørte kommuner og i forhold til det øvrige land.

Det siger Niels Jørgen Pedersen, formand for Venstres gruppe i Thisted Kommunalbestyrelse. Efter et møde mellem kommunalbestyrelsens seks repræsentanter for Venstre er meldingen klar: Åbn kommunegrænsen.

- Med øje for Thisteds situation giver en fortsat lukning ingen mening. Her er ikke konstateret nogen forekomst af cluster 5. Dermed er der heller ikke noget argument for at opretholde nedlukningen af kommunen. Vi mener ikke, at vi skal være uforsigtige i situationen. De, der kan arbejde hjemme, skal fortsat gøre det, men de, der forhindres i at passe deres arbejde på grund af nedlukningen, skal have mulighed for at gå på arbejde. Selvfølgelig under hensyn til at spritte af, bære mundbind og udvise alle de øvrige hensyn. Sker det, ser vi ingen grund til at hindre folk i at krydse en kommunegrænse for at passe deres arbejde, siger Niels Jørgen Pedersen, formand for Venstres gruppe i kommunalbestyrelsen.

Han peger på tre væsentlige argumenter for kravet om at åbne kommunegrænsen. Det første er hensynet til arbejdskraftens frie bevægelighed.

- Folk skal ikke udskammes for at ville passe deres arbejde, og arbejdsgivere skal ikke være dem, der afgør, om de skal bede deres medarbejdere møde på arbejde eller blive hjemme, siger Niels Jørgen Pedersen.

To andre grunde understøtter kravet om åbne grænser.

- Vi må ikke risikere at bringe os i en situation, hvor virksomhederne i Thisted Kommune mister konkurrenceevne i forhold til virksomheder andre steder i landet - med risiko for, at vi kan tabe arbejdspladser og miste skatteindtægter, siger Niels Jørgen Pedersen og tilføjer, at ”tingene ikke er grebet ud af den blå luft”.

- Frustrationerne er stigende, ikke mindst blandt vores virksomheder. Det må vi reagere på.

Niels Jørgen Pedersen understreger, at det ikke kun er hos Venstre i Thisted Kommune, situationen giver anledning til panderynken.

- Vi står med en situation som drøftes løbende blandt Venstres medlemmer af de nordjyske byråd og kommunalbestyrelser og vores lokale folketingsrepræsentanter - og de drøftelser fortsætter. På Teams, for selvfølgelig mødes vi ikke fysisk, siger han.