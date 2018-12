Venstre-ordfører i strid twitterstorm: Skrev provokerende tweet under julefrokost

NORDJYLLAND: Venstre-politikeren Torsten Schack Pedersen, der er valgt til Folketinget i Thistedkredsen, er kommet i strid modvind på det sociale medie Twitter med et opslag fra en julefrokost fredag aften.

På Twitter har han fredag aften lagt et billede op af en tallerken med julemad - blandt andet flæskesteg, medister og en frikadelle - med ordene:

- Fremragende julefrokostmad - sikkert langt fra den kommende buffet på Lindholm, skriver Schack, der er Venstres erhvervsordfører.

Sådan så Torsten Schacks tweet fra julefrokosten ud.

Han henviser dermed til øen Lindholm i Stege Bugt, hvor regeringen og Dansk Folkeparti i sidste uge blev enige om, at der skal etableres et nyt udrejsecenter for udvisningsdømte kriminelle og personer på tålt ophold.

Kommentarsporet tæller lørdag morgen flere end 350 kommentarer, der primært er vrede og uforstående over for politikerens opslag.

– Usympatisk kommentar

SF-formand Pia Olsen Dyhr har lavet et opslag på Twitter om Venstre-politikerens opslag:

- Dejlig mad. Vanvittig usympatisk kommentar. Husk værdigheden, skriver hun.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har også valgt at deltage i debatten om sin partifælles opslag.

Her svarer han en af twitterbrugerne, der skriver, at hun håber, at selv han må kunne se, at det ikke er værdig eller rigtigt at skrive.

- I min optik må folk spise, hvad de vil. Det er ikke det afgørende. Kardinalpunktet er, om mennesker vil Danmark på de grundliggende værdier: Frihed, frisind, ligestilling og civile love over religiøse, skriver Løkke.

Senere lørdag formiddag skrev Torsten Schack så en undskyldning for sit tweet:

“Jeg beklager. Mit tweet var forsøgt lavet med et glimt i øjet. Men jeg kan godt se, at den ikke ligefrem gik rent ind. Og derfor sletter jeg det. Jeg er ked af, at mit tweet har stødt folk. Der var absolut ikke hensigten. God dag til alle”, lyder det nye tweet.

Samtidig er det originale tweet nu slettet på Twitter.