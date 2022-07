Venter på Vingegaard: - Vi ville have været til Paris, men så valgte vi Glyngøre

GLYNGØRE:- Vi ville egentlig have været i Paris, men det kunne ikke lade sig gøre. Så valgte vi at tage til Glyngøre, fortæller Thea Kingo med et stort smil. Sammen med sin søster Katrine og dennes datter havde hun torsdag morgen erobret en plads lige foran scenen på Glyngøres boldbaner, klar til at hylde Tour de France-vinderen Jonas Vingegaard, når han ud på eftermiddagen ankommer til stadion.

De tre, der kommer fra henholdsvis Odense og København, er i sommerhus på Fur og var stået tidligt op denne dag. Allerede klokken 8.30 var de på plads på forreste række. Det var de alene om, men allerede få timer senere begyndte folk at strømme til for at sikre sig en plads, selv om Jonas Vingegaard og hans familie først forventes at ankomme til byen omkring klokken 15.

Onsdag meldte Midt- og Vestjyllands Politi ud, at man forventer op mod 25.000 gæster i Glyngøre til hyldestfesten for tour-helten, og det har fået ekstra mange til at køre hjemmefra i god tid.

Glyngøre er pyntet op til fest for Jonas Vingegaard. Foto: Bo Lehm

Mens nogle sørgede for at sikre sig en god plads, gik andre stadig og pyntede op i gaderne. Så sent som onsdag aften var de mange frivillige ude at sætte gule cykler op ved indfaldsvejene, og på en græsplæne ved indfaldsvejen til byen baksede Kristina Svane med at få gule plastikstrimler til at forme ordet "velkommen".

- Jeg bor i Odense, men har alle børn med hjem til mine forældre her i Glyngøre for at fejre Jonas, fortæller hun.

Glyngøre holder stor hjemkomstfest for Tour De France 2022 vinder Jonas Vingegaard og hans kæreste Trine og datter Frida. Kristina Svane pynter plænen. Foto: Bo Lehm

Allerede ude ved afkørslen fra rute 26 vil Jonas Vingegaard og hans familie blive mødt med et banner, hvor der står "Velkommen hjem Jonas". Når optoget kører hen ad byens hovedgade, kommer den lille familie forbi deres hjem, hvor der i dagens anledning er parkeret en børnecykel malet med guldspray.

Her står Jens Madsen fra Struer Cykelklub også klar til at række en stor buket blomster til tour-vinderen.

- Jeg håber at kunne lokke ham til gadeløb i Struer 10. august, afslører han.

Jens Madsen fra Struer Cykelklub ventede med et buket blomster foran det hus i hovedgaden, hvor Jonas Vingegaard bor sammen med sin kæreste Trine Marie Hansen og datteren Frida. Foto: Bo Lehm

Også ved Glyngøre Plejecenter midt i hovedgaden er der pyntet op til cykelfest. Her har beboerne fulgt spændte med i Jonas Vingegaards triumftog i det franske.

- Det har skabt noget sammenhold heroppe i spisestuen. Beboerne har siddet mere sammen og fulgt etaperne. Det, at Jonas bor lige her i byen, det har betydet meget, fortæller Charlotte Andersen, leder af plejecentret.

Hun regner med, at de beboere, der har kræfter til det, vil ud på gaden for at se optoget, når tourhelten og hans familie passerer lige forbi.

- Vi gjorde det sidste år, og vi vil i hvert fald også prøve at få dem, der har lyst, til at komme udenfor, siger hun.

Glyngøre gør klar til Jonas

Optoget i byen er sat til at vare en times tid fra klokken 15 til 16, hvorefter resten af programmet foregår på stadion. På Glyngøre bys Facebook-side oplyste man klokken 13.10, at parkeringspladserne i byen er ved at være fyldt op. Hvis man kommer i bil, anbefales det at søge mod industrikvarteret eller udkanten af byen. Der er arrangeret shuttlebusser fra p-pladser i byens sydlige udkant.