Verdens yngste 50 års jubilar er hjælpsomheden selv

KRIK:Han er 55 år, og han kunne lørdag 1. april fejre 50 års jubilæum som fastligger på Krik Vig Camping. Det kan selvfølgelig kun lade sig gøre, når man har haft forældre til at tage en med ud til dette solbeskinnede, men ofte forblæste smørhul ved Limfjorden tæt på Vesterhavet. Og det havde Dan Feldborg fra Herning.

Denne lørdag kom vinden for en gangs skyld fra øst, og den blæste enhver sky ud over havet. Den fik også Dannebrog til at vaje flot og udspilet, da flaget først var blevet hejst af værtsparret Jytte og Finn Kristensen. På pladsen stod omkring 30 campister og istemte "Blæsten går frisk...". En af dem var Dan Feldborg, og han anede på det tidspunkt ikke, at han var dagens hovedperson. Ganske vist var både tv og den skrevne presse mødt op, men det kunne jo tænkes, at de blot kom for at dække sæsonåbningen af campingpladsen, som altid er sidste lørdag inden påske.

Dan Feldborg har gennem årene haft forskellige pladser på campingpladsen. Nu har han plads 55 på Jomfrustien. Foto: Torben Hansen

Det var først, da Dan Feldborg fulgte flokken om til pladsens cafeteria, at han anede uråd. En rød løber blev forsøgt holdt fast af sten foran døren, og indenfor var der dækket festligt op med talballoner og flag foruden den morgenkaffe med brød og en lille skarp, som værtparret altid giver. Og så vankede der gaver, både fra campingværterne og medcampisterne.

Om Dan var overvældet over opmærksomheden er svært at sige, for han er en stilfærdig mand. Men der var også ros til ham fra de andre fastliggere, for Dan sparer aldrig sig selv, og han er altid parat til at give hjælpende hånd.

- Har du tal på, hvor mange fortelte du har været med til at rejse for folk, spurgte Finn Kristensen.

Det havde Dan ikke, men han kunne godt huske, hvordan det havde været at komme på pladsen som barn.

- Vi var her i alle weekender i sommerhalvåret og i hele sommerferien. Dengang var der mange flere børn på pladsen, så der var altid nogen at lege med. Vi havde jo stranden tæt på, og vi var tit ude at sejle i jolle og fiske, siger Dan Feldborg.

Og så blev der råbt hurra. Foto: Torben Hansen

Han arbejder på en tæppefabrik i Kibæk og bor alene i Herning. Dans far døde i 1987, men hans mor Lis var med på camping indtil forrige år. Hun er 92 og er nu kommet på plejehjem.

- Jeg laver alt muligt, når jeg er heroppe. Jeg kender jo de fleste andre på pladsen, og så går jeg ture, for jeg holder meget af naturen herude. Men jeg går ikke og samler rav, for det har de lokale fundet og samlet op, når først vi andre kommer på stranden, siger Dan Feldborg.

Krik Vig Camping

10



















Men der var faktisk noget andet, der skulle fejres 1. april på Krik Vig Camping. Det er nemlig 60 år siden, campingpladsen åbnede. Jytte og Finn Kristensen er i gang med deres tyvende sæson, og de blev begavet med et solur i kobber og et maleri af den lokale kunstner Kristine Frøkjær forestillende kysten ved Krik Vig og Agger.

- Vi vil jo gerne give jer noget, som vi campister også får glæde af, sagde Ole Gyrup fra Hurup, som overrakte gaverne.