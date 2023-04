Verdensanerkendelse til Vilsund Blue

THY-MORS:Vilsund Blue har fået en fjer i hatten som fødevareproducent. Tirsdag vandt virksomheden på Øroddde ved Nykøbing prisen Seafood Excellence Global Special Price for sin nye serie af muslingsupper. Det skete på verdens største messe for fisk- og skaldyr.

- Det er kæmpestort for os. Vi er med hvert år på Seafood Expo Global, som tidligere fandt sted i Bruxelles, men de sidste år har haft Barcelona som værtsby. Messen er virkelig vigtig for Vilsund Blue, som eksporterer 85 procent af produktionen. Vi har i år valgt at stå med vores tre nye supper på standen og lade dem indgå i konkurrencen, som havde deltagelse af 36 forskellige produkter i finalerunden. Og så vandt vi altså i aftes, siger kommerciel direktør Maria van Urk på en mobil fra messehallerne i den nordspanske by.

Diplomet med de tre præmierede supper fra Vilsund Blue i forgrunden. Privat foto

De tre præmierede muslingesupper i serien er Spicy Paprika, Green Curry og Moules Frites.

- De blev valgt af dommerne som bedste product line supper. Ud over den kendte moules frites, som serveres på mange restauranter, er det to krydrede varianter. Vi står med dem på messen i tre gryder, og de mange, der kommer forbi og smager, er begejstrede og synes, at det er dejligt med noget nyt. Vi er stolte af anerkendelsen, som alle på Vilsund Blue har andel i. Vi forventer os meget af supperne både på hjemmemarkedet og internationalt, siger Maria van Urk.

Hun oplyser, at der er i denne uge er kampagne for suppeserien i Rema 1000 butikkerne, og desuden har Vilsund Blue gode kontakter til store udenlandske fødevarekædeforretninger, især i Frankrig og Spanien, som i forvejen er virksomhedens hovedmarkeder.

- Det, som vi får ros for både af dommerkomiteen og kunderne, er kvaliteten, smagen og teksturen. Desuden har vi brugt et år på at skabe en ny visuel identitet for vores produkter, så designet svarer til de gode råvarer, der indgår i produkterne. Vi skal selvfølgelig synliggøre, at vi har vundet prisen, i vores markedsføring og på vores emballage, siger Maria van Urk.

Vilsund Blues stand på messen i Barcelona. Privat foto

Hvor meget betyder det i disse tider, hvor forbrugerne lever med stærkt forhøjede fødevarepriser, at I står med et produkt, som er kvalitet uden at være dyrt?

- Det betyder rigtigt meget. Du har i et af vores glas med supper et hovedmåltid til to eller en forret til fire ved blot at tilsætte lidt fløde eller kokosmælk, og de står til nogle fantastiske priser ude i butikkerne. I den verden, vi lever i i dag, vil vi gerne have convenience, men samtidig kunne sætte lækker mad på bordet. Det er det, vi har forsøgt at ramme og nu er blevet præmieret for, siger den kommercielle direktør.