Verdenseliten fløj på bølgerne: Spektakulær surfkonkurrence afholdt for første gang i Danmark

VORUPØR:Jo højere og vildere, jo bedre. Det er essensen af kitesurfing-konkurrencen Big Air, hvis finaler hvert år afholdes ved Cape Town i Sydafrika. Søndag blev en del af konkurrencen for første gang afholdt i Danmark, hvor det spektakulære syn trak masser af tilskuere til stranden i Vorupør.

Det er rejserestriktionerne som følge af corona, der er baggrunden for, at mange af verdens allerbedste udøvere af Big Air kitesurfing lige nu har haft plads i kalenderen til at tage turen til Thy for at dyste på Vesterhavets bølger. Konkurrencen indgår som en del af programmet for Cold Hawaii Games, som afvikles i den kommende uge med start 13. september.

Med en vejrudsigt, der lover stille, solrigt septembervejr næsten hver dag i den kommende uge, så havde arrangørerne søndag travlt med at udnytte dagens kraftige sydvestenvind til at få afviklet så stor en del af surfkonkurrencerne som muligt.

Cold Hawaii Games med Big Air Kite Event. Foto: Torben Hansen

- Det er lidt en kamp mod uret, for vi ved, at vinden falder i eftermiddag, lød det fra Ole Wejse Svarrer, presseansvarlig ved arrangementet, da man var cirka halvvejs gennem Big Air-konkurrencen. Planen var at nå at afvikle samtlige heats og finde en vinder, der dermed kvalificerer sig til finalen i Sydafrika i 2021.

Danskeren Nick Jacobsen fra København var på forhånd en af favoritterne ved dysten i Vorupør. Han vandt finalen i Red Bull King of the Air i Cape Town i 2017 og er på forhånd sikret en finaleplads i 2021, idet han sidste gang sluttede på en andenplads.

Selv om vindforholdene er bedre og langt mere stabile ved Cape Town, så var han rigtig glad for at prøve kræfter med bølgerne ud for Vorupør.

- Det er fint med den sydvestenvind, vi har i dag. Men vi savner nogle flere kraftige vindstød, som vi jo rigtig gerne vil have samtidig med den rigtige bølge, fortalte han i en pause mellem to heats.

Historien fortsætter under billederne.

34

































































Galleri - Tryk og se alle billederne.

Nick Jacobsen dyrker udelukkende Big Air kitesurfing.

- Det gælder om at komme højest. Det er det sjove, fastslår han.

Nick Jacobsen havde dog ikke heldet med sig i søndagens dyst. Han røg ud i tredje runde. Ud på eftermiddagen kunne Kevin Langeree kåres som vinderen blandt de 18 deltagere, hvoraf hovedparten, ligesom vinderen, var fra Holland.

- Jeg tror, at Nick gerne ville have vundet på hjemmebane. Bagefter sagde han, at han syntes, det var en svær vind. Den skiftede hele tiden, fortæller Ole Wejse Svarrer.

Samtidig blev der som en del af Cold Hawaii Games afviklet surfkonkurrencen Junior PWA i Klitmøller. Her vandt det lokale talent Line Bang Wittrup konkurrencen for U20-piger, mens lokale Tobias Bjørnå blev nummer tre blandt drengene under 15 år. Arrangørerne frygtede, at den kraftige vind ikke ville komme tilbage i resten af ugen, så man kørte nonstop til søndag aften og nåede de to runder, der skal til for at kåre en vinder.