Verdensnavn kommer til Thy Rock

THISTED:De var der i 2013, og i 2020 får festivalpublikummet i Thy mulighed for et genhør med irske The Script.

Det har Thy Rock netop offentliggjort ved den såkaldte Thy Rock Café i Sparekassen Thy. Offentliggørelsen falder sammen med, at megabandet netop i dag har udgivet sit nye album ”Sunsets & Full Moons”.

Samtidig kunne festivallen præsentere endnu et stort navn i danske Carpark North.

I forvejen har Thy Rock annonceret, at navne som Lukas Graham, Scarlet Pleasure, Ude af Kontrol, Magtens Korridorer, Jonah Blacksmith, Rasmus Bjerg som John Mogensen, Citybois, Italobrothers og Johnny Madsen kommer til Thisted til sommer.

Thy Rock 2020 finder sted 26. og 27. juni 2020.