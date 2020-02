Vesterhavet viser tænder: Højvande i Hanstholm

HANSTHOLM:- Det er set værre før. Kritisk højde er det ikke endnu. Men vi er derhenad.

Det siger Lars Raben, maritim chef i Hanstholm Havn.

Blæsten har presset vand ind i havnebassinet, hvor vandstanden sidst på formiddagen var op mod 130 centimeter over normalen. Vandet skyller ind over kajkanten i jollehavnen, hvor bådene ligger usædvanligt højt.

- Vi tager selvfølgelig en runde for at tjekke, om der er fortøjninger, der bliver for stramme, men som udgangspunkt er det indehaverne af bådene, der har ansvaret for dem. Men selvfølgelig kigger vi også efter. Det er ikke i nogles interesse at både river sig løs og tager skade, siger Lars Raben.

Vinden kommer lige nu fra sydvest, og det betyder, at skibene trods blæsten ligger rimeligt roligt i Hanstholm Havn.

- Den ny indsejling, der er lavet i forbindelse med havneudvidelsen, har gjort, at der er kommet meget mere ro på herinde. Vi ville have haft meget søgang inde i bassinerne, hvis vi stadig havde haft den gamle indsejling, som var meget mere vestlig. Så det er på alle måder en god ting, at det er blevet lavet, fastslår Lars Raben.