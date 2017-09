Veterancenter klar til brug

VESTERVIG: Krigsveteranerne i Thisted Kommune har nu fået deres eget samlingssted i Aktivitetscenter Vestervig-Agger på Teglgårdsvej.

Den røde snor stod Kaj Kirk (DF), formand for Thisted Kommunes klima-, miljø- og teknikudvalg, for at klippe foran ca. 120 fremmødte. Blandt dem var veteraner og deres familier godt repræsenterede.

- Det er et rigtig godt initiativ, som jeg er sikker på, at mange veteraner vil få glæde af. Jeg har stor forståelse for, at der er behov for et center som dette, lød det fra udvalgsformanden, der samtidig henviste til, at han kendte til soldaters vilkår fra sine egne år i forsvaret.

Inden hans tale havde veteran Torben Jensen fra Thy Veteraner præsenteret folkene og tankerne bag centret.

Stedet har i alt kostet ca. 2,8 mio. kr. og består af 80 kvadratmeter store lokaler med hyggehjørne, tv-stue og et mindre køkken.