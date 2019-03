Vi byder velkommen ved Thyhallen

THISTED: - Goddag og velkommen til en kop kaffe, et stykke kage og en snak!

Sådan vil det lyde ved Thyhallen i Thisted i dag fra kl. 11 til 16, når vi på NORDJYSKE Medier kører vores dialogbus i stilling. Vi byder velkommen til at få en snak om medier og vores dækning af lokalområdet og Nordjylland generelt, og om hvordan vi arbejder. Samtidig er vi vanen tro interesserede i at høre tip til historier, som vi kan tage op de kommende dage.

Vi har valgt at parkere ved Thyhallen, fordi det er et område med en vældig aktivitet - både i selve hallen, men også på de omkringliggende uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Det vil vores reportere fra både dagblad og radio se nærmere på under besøget.

Vi håber, at du har lyst til at kigge forbi og hilse på. Velkommen.